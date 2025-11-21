Денис Седашев

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) подтвердил, что уже несколько месяцев тренируется вместе с командой Александра Усика (24-0, 15 KO). При этом британец заявил, что временно прекратил сотрудничество с тренером Беном Дэвисоном. Слова приводит Express.

Лондон меня немного отвлекал, поэтому команда Усика пригласила потренироваться с ними. Я был в Испании — тренировки прошли замечательно. В их команде виден уровень, на котором работает Усик. Это был феноменальный, но очень сложный опыт. Энтони Джошуа

В то же время он уточнил, что не спаррингует с Усиком, так как украинец тренируется в другом месте.

Напомним, 19 декабря Джошуа должен встретиться на ринге с Джейком Полом (12-1, 7 КО).

