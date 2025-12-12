Амосов и Магни прошли взвешивание перед дебютом украинца в UFC
Оба бойца справились со взвешиванием
около 2 часов назад
Ярослав Амосов
Украинский полусредневес Ярослав Амосов (28-1) успешно прошел взвешивание перед дебютом в UFC.
Украинский боец показал на весах 77,56 кг. Его соперник, американец Нил Магни, зафиксировал такой же вес.
Дебютный бой Амосова в UFC состоится 13 декабря.
Ранее Амосов выступал в Bellator, где был чемпионом в полусреднем весе, но проиграл свой титул.
Напомним, Амосов завершил подготовку к дебюту в UFC.
Поделиться