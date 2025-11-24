Владимир Кириченко

Бывший обладатель титула Bellator в полусреднем дивизионе украинец Ярослав Амосов (28-1) дебютирует в UFC 13 декабря. Об этом сообщает BestFightPicks.

Сообщается, что бой пройдет на турнире UFC Vegas 112. Соперником Ярослава станет американец Нил Магни (29-13).

Также эту информацию подтверждает портал Sherdog.

Ранее Амосов вошел в пул антидопингового тестирования UFC, что является обязательным условием для дебюта.

Ярослав в марте одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. Для украинца это был первый бой с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от Джейсона Джексона.

Контракт Амосова с Bellator закончился в сентябре 2024 года.

Напомним, Ярослав опубликовал пост в соцсетях, в котором анонсировал быстрые новости от UFC.