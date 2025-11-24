Стала известна дата дебюта и будущий соперник Амосова в UFC
Украинец будет драться против ветерана ММА
36 минут назад
Бывший обладатель титула Bellator в полусреднем дивизионе украинец Ярослав Амосов (28-1) дебютирует в UFC 13 декабря. Об этом сообщает BestFightPicks.
Сообщается, что бой пройдет на турнире UFC Vegas 112. Соперником Ярослава станет американец Нил Магни (29-13).
Также эту информацию подтверждает портал Sherdog.
Ранее Амосов вошел в пул антидопингового тестирования UFC, что является обязательным условием для дебюта.
Ярослав в марте одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. Для украинца это был первый бой с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от Джейсона Джексона.
Контракт Амосова с Bellator закончился в сентябре 2024 года.
Напомним, Ярослав опубликовал пост в соцсетях, в котором анонсировал быстрые новости от UFC.
