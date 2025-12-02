Амосов завершил подготовку к дебюту в UFC
Украинец в декабре проведет первый бой в организации
около 12 часов назад
Бывший чемпион Bellator и четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов (28-1) завершил подготовку к следующему бою.
Амосов проведет дебютный бой в UFC 13 декабря в Лас-Вегасе. Соперником украинца станет американец Нил Магни (29-13).
Ярослав в марте одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. Для украинца это был первый бой с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от Джейсона Джексона в Bellator.