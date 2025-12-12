Амосов провел свой первый стердаун в UFC — видео
Бой состоится 13 декабря на UFC Vegas 112
около 1 часа назад
Ярослав Амосов
Боец полусреднего веса украинец Ярослав Амосов (28-1) и американец Нил Магни (31-13) провели битву взглядов накануне поединка на UFC Vegas 112.
Бой состоится 13 декабря в UFC APEX, Лас-Вегас. Для Амосова это дебют в UFC — он перешел из Bellator, где был чемпионом в полусреднем весе.
Ранее бойцы прошли взвешивание, показав одинаковый вес — 77,56 кг.
Магни последний бой выиграл у Джейка Мэтьюза сабмишеном. Амосов в последний раз дрался в CFFC, задушив Кертиса Миллендера.