Олег Гончар

Боец полусреднего веса украинец Ярослав Амосов (28-1) и американец Нил Магни (31-13) провели битву взглядов накануне поединка на UFC Vegas 112.

Бой состоится 13 декабря в UFC APEX, Лас-Вегас. Для Амосова это дебют в UFC — он перешел из Bellator, где был чемпионом в полусреднем весе.

Ранее бойцы прошли взвешивание, показав одинаковый вес — 77,56 кг.

Магни последний бой выиграл у Джейка Мэтьюза сабмишеном. Амосов в последний раз дрался в CFFC, задушив Кертиса Миллендера.