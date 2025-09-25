Олег Гончар

Действующий обладатель титула UFC в тяжелом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл назвал победителя будущего титульного поединка в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой запланирован на 16 ноября в Нью-Йорке, США, сообщает TNT Sports.

«Ох, на самом деле, я собираюсь выбрать Джека». Тому Аспіналлу

Махачев в последний раз дрался 18 января 2025 года на UFC 311 в Лос-Анджелесе, где победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Это была 14-я подряд победа россиянина в легком весе.