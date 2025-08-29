Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (27-1, 5 КО) проведет титульный бой в полусреднем весе против действующего чемпиона Джека Дэлла Маддалены (18-2, 12 КО).

Бой состоится на турнире UFC 322, 16 ноября, в Нью-Йорке, США.

Махачев добровольно оставил пояс в легком весе в мае, чтобы перейти в новый дивизион. Его последний бой состоялся 18 января на UFC 311, где он защитил титул легкого веса, победив бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде.

28-летний австралиец Дэлла Маддалена завоевал титул в полусреднем весе в 2024 году и готовится к первой защите.

