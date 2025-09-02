Отец Тома Аспиналла Энди Аспиналл высказался о будущем чемпиона UFC. Слова британца приводит fightnews.info:

Том подерется сейчас, и мы надеемся, что у него будет бой в январе. Я бы хотел, чтобы он возглавил турнир в Англии, если Том захочет снова это сделать. А потом просто посмотрим, что он захочет делать после этого. Если его не волнуют деньги, то я хотел бы, чтобы он провел очень высокооплачиваемый боксерский поединок ради чека.

Это принесет деньги, и я не вижу причин, почему такой талантливый боец, как Том, не должен получить такую сумму, когда боксеры зарабатывают в сотню раз больше. В UFC не платят такие деньги. Если бы они платили, то было бы замечательно, и Том мог бы заработать деньги. Но я думаю, что стоит платить лишь одному проценту очень хороших бойцов.