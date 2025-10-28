Олег Гончар

Отец и главный тренер действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла Энди Аспиналл поделился деталями состояния сына после боя с французом Сирилом Ганом на UFC 321 в Абу-Даби.

Поединок, который стал главным событием турнира, завершился без результата из-за случайного попадания в глаз Аспиналла в первом раунде. Британец не смог продолжить бой, и результат зарегистрирован как тот, который не состоялся.

«Все плохо. Правым глазом Том ничего не видит. Он сказал, что перед ним только серая пленка. Левый глаз видит только на 50%, все очень-очень размыто». Энди Аспиналл

Аспиналл получил серьезную травму глаза, которая может привести к потере глаза.

Напомним, президент UFC назвал дальнейший план после поединка Аспиналл – Ган.