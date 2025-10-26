UFC 321: Дерн стала чемпионкой, победы Нурмагомедова и Волкова
В рамках шоу прошло 13 поединков
11 минут назад
На арене Etihad в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 321, главным событием которого стал поединок чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла против Сириля Гана.
В соавторском бою Маккензи Дерн и Вирна Жандироба соревновались за вакантный титул в минимальном весе.
Результаты турнира UFC 321:
Поединок Тома Аспиналла против Сириля Гана признан таким, который не состоялся, из-за удара в глаз со стороны Гана
Маккензи Дерн победила единогласным решением судей Вирну Жандиробу
Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей Марио Баутісту
Александр Волков одолел Жаилтона Алмейду раздельным решением судей
Азамат Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде Александра Ракича
Квиллан Селкилд выиграл нокаутом в первом раунде у Насрата Хакпараста
Икрам Алискерова победил единогласным решением судей Пака Чон Ена
Людовит Клайн победил большинством голосов судей Матевуша Ребецкого
Вальтер Вокер одолел Луи Сазерленда сабмишеном (скручивание пятки) в первом раунде
Натанаэль Вуд победил единогласным решением судей Хосе Дельгадо
Хамди Абдельвахаб победил единогласным решением судей Криса Барнетта
Митч Рапозо победил единогласным решением судей Азата Максума
Мизуки Иноуе победила единогласным решением судей Жакелин Аморим
