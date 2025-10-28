Президент UFC Дэйна Уайт высказался о поединке чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла с Сирилом Ганом. Функционера цитирует fightnews.info:

Я ощущаю то же, что и все. Отличное начало и дерьмовое завершение. Думаю, что после боя с Джоном Джонсом многие списали Гана со счетов. Сегодня он выглядел чертовски хорошо. Казалось, что мы увидим несколько раундов, и это будет хороший поединок.

Я не могу заставить людей драться. Я могу организовать бой, но не могу заставить драться. Нельзя заставить кого-то продолжать бой, когда человек считает, что он травмирован. Только Том знает, что произошло. Мог ли он видеть? Не мог? Мог ли он продолжать? Это известно только ему.

Реванш – это головная боль, но мы это сделаем. Они оба в форме, кроме проблемы с глазом. Оба парня не травмированы. Так что мы устроим реванш как можно скорее.