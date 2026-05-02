Беленюк и Насибов дебютируют в ММА на шоу в Киеве
Бой в стойке проведет Ханаков
40 минут назад
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк дебютирует в MMA на турнире в Киеве.
Также на этом ивенте дебютный бой в смешанных единоборствах проведет другой украинский борец греко-римского стиля, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.
Свoй первый турнир организует новая лига – Arena, президентом которой является бывший боец UFC Людвик Шолинян.
Бойцовский вечер пройдет в киевском Дворце спорта 11 июля.
Кроме Беленюка и Насибова, шоу соберет еще ряд событий. В программе заявлено возвращение в MMA братьев Парубченков, бои в стойке Бовара Ханакова и Агрессора.
Напомним, сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы.
