Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк дебютирует в MMA на турнире в Киеве.

Также на этом ивенте дебютный бой в смешанных единоборствах проведет другой украинский борец греко-римского стиля, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.

Свoй первый турнир организует новая лига – Arena, президентом которой является бывший боец UFC Людвик Шолинян.

Бойцовский вечер пройдет в киевском Дворце спорта 11 июля.

Кроме Беленюка и Насибова, шоу соберет еще ряд событий. В программе заявлено возвращение в MMA братьев Парубченков, бои в стойке Бовара Ханакова и Агрессора.

