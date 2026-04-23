Сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы
Наши спортсмены завоевали три медали на турнире в Тиране
около 5 часов назад
Сборная Украины по греко-римской борьбе / Фото - ФГРБУ
Национальная сборная команда Украины по греко-римской борьбе завершила свои выступления на чемпионате Европы-2026 в Тиране (Албания).
Команда Владимира Шацких и Мурада Саркисяна завоевала три медали и стала пятой в общекомандном зачете континентального первенства.
Медалисты турнира:
Ярослав Фильчаков – 87 кг
Владлен Козлюк – 97 кг
Михаил Вишневецкий – 130 кг
5 место – Александр Грушин (67 кг)
