Стал известен состав сборной Украины по греко-римской борьбе на ЧЕ-2026. Без Насибова, но с Фильчаковым
На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа» состоялось официальное объявление состава национальной команды по греко-римской борьбе, которая будет представлять Украину на чемпионате Европы-2026.
Турнир стартует 20 апреля в Тиране (Албания).
Наши борцы, которые выйдут на ковры чемпионата Европы:
55 кг – Иван Стефанский (Днепропетровская обл.)
60 кг – Владислав Кузько (Запорожская – Ровенская обл.)
63 кг – Максим Лю (Полтавская обл.)
67 кг – Александр Грушин (Киевская обл.)
72 кг – Дмитрий Васильев (Харьковская обл.)
77 кг – Ирфан Мирзоев (АР Крым – Полтавская обл.)
82 кг – Руслан Абдиев (Харьковская – Одесская обл.)
87 кг – Ярослав Фильчаков (Харьковская – Киевская обл.)
97 кг – Владлен Козлюк (Одесская обл.)
130 кг – Михаил Вишнивецкий (Харьковская обл.)
Тренерский штаб: Владимир Шацких, Мурад Саргсян, Ленур Темиров, Армен Варданян, Яшар Насиров
Напомним, двукратный серебряный призер Олимпиады Парвиз Насибов не выступит на чемпионате Европы-2026.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Действует до 17.04