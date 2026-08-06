Денис Седашов

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил о возвращении в октагон.

Спортсмен получил предложение на следующий бой в смешанных единоборствах. Об этом Беленюк написал на своей странице в Instagram:

Получил предложение на следующий бой. Готовимся! Жан Беленюк

Напомним, Жан Беленюк успешно дебютировал в ММА в июле этого года. В своем первом бою, который состоялся в киевском Дворце Спорта, он одержал победу над представителем Израиля Хаимом Гозали.