Лучшие моменты боя Жан Беленюк – Хаим Гозали. Видео
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе дебютировал в ММА
около 3 часов назадПодписаться в
Беленьюк и Гозали / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк (1-0) и 53-летний израильский боец Хаим Гозали (15-7) провели поединок по правилам ММА.
Беленюк победил Гозали техническим нокаутом в первом раунде – угол израильтянина отказался от продолжения поединка.
Видео боя:
Напомним, Беленюк поделился эмоциями после своего успешного старта в смешанных единоборствах.
Поделиться