Денис Седашев

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился эмоциями от успешного дебюта в смешанных единоборствах. Напомним, украинец победил опытного израильского бойца Хаима Гозали на турнире по ММА.

Спортсмен рассказал о переходе в новый вид спорта, тактике на поединок и отсутствии финансовой составляющей на этом этапе карьеры. Слова приводит Футбол 24+.

Я тренировался не один день, знал, как нужно себя вести. Это тот же ковер, только ограниченный забором. Я доволен выступлением. Нужно было использовать свои козыри. Понимал, что в борьбе у меня больше шансов. Были разные варианты, но первый план был именно таким. Важно было перевести его в партер и не дать оттуда выйти. Когда же перевел вниз, то начал развивать преимущество, добивать. Никакого призового фонда не было. Мы сейчас нарабатывали понимание этого вида спорта – технику, тактику. Для того чтобы, возможно, в будущем победы могли приносить какие-то дивиденды. На данный момент мы только в начале пути. После трех месяцев тренировок я доволен результатом. Жан Беленюк

Лучшие моменты боя Жан Беленюк – Хаим Гозали. Видео.