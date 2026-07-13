«Это тот же самый ковёр, только с забором»: Беленюк рассказал о первой победе в клетке
Украинец заявил, что за бой не было гонорара
36 минут назадПодписаться в
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился эмоциями от успешного дебюта в смешанных единоборствах. Напомним, украинец победил опытного израильского бойца Хаима Гозали на турнире по ММА.
Спортсмен рассказал о переходе в новый вид спорта, тактике на поединок и отсутствии финансовой составляющей на этом этапе карьеры. Слова приводит Футбол 24+.
Я тренировался не один день, знал, как нужно себя вести. Это тот же ковер, только ограниченный забором. Я доволен выступлением.
Нужно было использовать свои козыри. Понимал, что в борьбе у меня больше шансов. Были разные варианты, но первый план был именно таким. Важно было перевести его в партер и не дать оттуда выйти. Когда же перевел вниз, то начал развивать преимущество, добивать.
Никакого призового фонда не было. Мы сейчас нарабатывали понимание этого вида спорта – технику, тактику. Для того чтобы, возможно, в будущем победы могли приносить какие-то дивиденды. На данный момент мы только в начале пути. После трех месяцев тренировок я доволен результатом.
Лучшие моменты боя Жан Беленюк – Хаим Гозали. Видео.
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