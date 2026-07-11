Денис Седашов

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился эмоциями после своего успешного старта в смешанных единоборствах. В главном событии шоу Arena в киевском Дворце спорта украинец техническим нокаутом в первом раунде победил 53-летнего израильтянина Хаима Гозали, заставив его угол капитулировать.

Сразу после триумфа в октагоне Беленюк обратился к болельщикам, подчеркнув важность таких турниров для поднятия боевого духа внутри страны. Кроме того, боец с иронией вызвал на поединок своего коллегу по Верховной Раде Николу Тищенко.

Хочу поблагодарить всех присутствующих. Надеюсь, что этот вечер поединков всем понравился. Мы делали это именно для вас. Я хочу пожелать нашей стране устойчивости, несмотря на любые обстоятельства. Разумеется, в том контексте, в котором мы сейчас живем, подобные мероприятия очень необходимы, потому что они поднимают дух и дают украинцам понимание, что мы — самые сильные и выстоим несмотря на все невзгоды. Спасибо всем! Мне нужно подумать [планирую ли продолжать сражаться]. Думаю, что для дебюта все получилось супер. Вам понравился дебют? Кровь пролилась? Это самое главное. Будем смотреть. Коля Тищенко здесь есть? Нет? Коля, we’re waiting for you, man! Жан Беленюк

Беленюк – российскому борцу Власову: «Ты проклятая тварь, ты служишь сатане, ты – чёрт и ничтожество».