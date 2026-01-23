Американский боец UFC Кэмерон Смотерман потерял сознание сразу после прохождения официальной процедуры взвешивания накануне турнира в Лас-Вегасе.

Инцидент произошел во время официального взвешивания перед турниром UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боец наилегчайшего веса Кэмерон Смотерман успешно уложился в лимит весовой категории, после чего направился со сцены. Через несколько секунд он внезапно потерял сознание и упал прямо перед зрителями и представителями организации.

Сотрудники UFC оперативно оказали первую помощь и вынесли спортсмена за кулисы. Впоследствии Смотерман был госпитализирован для медицинского обследования. Информация о состоянии его здоровья пока не разглашается.

Смотерман должен был провести бой против соотечественника Рики Турсос.