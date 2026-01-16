Олег Гончар

Президент UFC Дана Вайт отверг возможность проведения боя между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на летнем турнире в Белом доме.

По словам главы UFC, идея такого поединка больше не стоит на повестке дня. Он отметил, что интерес к этому противостоянию остался в прошлом и в настоящее время организация не рассматривает его реализацию.

В то же время Дана Вайт не исключил возможного возвращения Конора Макгрегора в целом. По его словам, тема камбэка ирландца обсуждается уже длительное время, однако окончательного решения пока нет.

Ранее Майкл Чендлер намекал, что его бой с Макгрегором может состояться именно на турнире UFC в Белом доме, что и вызвало вопросы к руководству организации.

Напомним, Франция перенесла саммит G7, чтобы не пересекаться с шоу UFC в Белом доме.