Президент UFC – о поединке Джонса с Перейрой: «Не сорвёт ли он мне бой в Белом доме?»
Вайт рассказал, какие вопросы у него есть к организации мегафайта
около 5 часов назад
Фото: Instagram
Президент UFC Дейна Вайт высказался о потенциальном поединке Джона Джонса и Алекса Перейры на ивенте UFC White House. Функционера цитирует vringe.com:
В полутяжелом весе? Это был бы именно тот бой. Но вопрос, могу ли я рассчитывать на Джонса? Вопрос в том, не выкинет ли он какую-то х**ню и не сорвет ли мне бой в Белом доме?
Напомним, Франция перенесла саммит G7, чтобы не пересекаться с шоу UFC в Белом доме.