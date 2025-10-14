Чарльз Оливейра заявил, что не мог проиграть на глазах у Кака.
Бразилец поделился эмоциями от встречи с футбольной легендой
около 2 часов назад
Чарльз Оливейра и КаКа
35-летний экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал об эмоциях от встречи с легендарным бразильским футболистом Кака, который посетил турнир UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.
В главном бою вечера Оливейра победил поляка удушающим приемом во втором раунде, сообщает ESPN.
«Его здесь не может быть, мне нужно оставаться сосредоточенным, я не могу проиграть на глазах у этого человека».
Кака, получивший Золотой мяч, выступал за Милан, Реал и сборную Бразилии, стал неожиданным гостем турнира, что добавило мотивации Оливейре.
