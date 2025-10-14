Олег Гончар

35-летний экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал об эмоциях от встречи с легендарным бразильским футболистом Кака, который посетил турнир UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

В главном бою вечера Оливейра победил поляка удушающим приемом во втором раунде, сообщает ESPN.

«Его здесь не может быть, мне нужно оставаться сосредоточенным, я не могу проиграть на глазах у этого человека». Чарльз Оливейра

Кака, получивший Золотой мяч, выступал за Милан, Реал и сборную Бразилии, стал неожиданным гостем турнира, что добавило мотивации Оливейре.