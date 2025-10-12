Олег Гончар

На UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (36-11, 24-11 UFC) одержал уверенную победу над Матеушем Гамротом (25-4, 8-4 UFC) в главном бою вечера.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом (rear-naked choke) на отметке 2:48.

Бой начался активно, так как Гамрот пошел в тейкдаун через 30 секунд, но Оливейра сразу захватил его руку, работая над болевым. Несмотря на попытки Гамрота вырваться, бразилец взял его спину, установив контроль с треугольником тела до конца раунда.

Во втором раунде Гамрот избегал борьбы, но на ногах не смог противостоять давлению Оливейры. За три минуты до конца Чарльз перевел бой в партер, где провел мастер-класс: подвел руку под шею, затянул удушающий и заставил Гамрота сдаться.

Результат: победа Оливейры сабмишеном во втором раунде.

В послематчевом интервью Оливейра вызвал Макса Холовея на бой за символический титул «BMF».