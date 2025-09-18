Чендлер надеется на бой с Макгрегором в Белом доме
Американец считает, что реванш со звездой UFC может возродить его карьеру
около 1 часа назад
Боец UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-10), который занимает 12-е место в рейтинге, не теряет надежды на бой с Конором Макгрегором (22-6), сообщает ESPN.
Чендлер считает, что возвращение ирландца в октагон ближе, чем когда-либо.
Он выразил мнение, что их бой мог бы состояться в необычном месте — Белом доме, что имеет смысл по многим причинам.
«В идеале я хочу драться с Конором. У нас есть незавершенные дела. Я уважаю его, он уважает меня, но мы должны выяснить отношения».
Чендлер и Макгрегор должны были встретиться еще в 2023 году после шоу The Ultimate Fighter, но травма Конора отложила планы. 36-летний американец, проигравший последние два боя, надеется, что бой с Макгрегором возродит его карьеру.
Напомним, ранее Макгрегор заявил, что готов возглавить турнир UFC у Белого дома.