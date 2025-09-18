Олег Гончар

Боец UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-10), который занимает 12-е место в рейтинге, не теряет надежды на бой с Конором Макгрегором (22-6), сообщает ESPN.

Чендлер считает, что возвращение ирландца в октагон ближе, чем когда-либо.

Он выразил мнение, что их бой мог бы состояться в необычном месте — Белом доме, что имеет смысл по многим причинам.

«В идеале я хочу драться с Конором. У нас есть незавершенные дела. Я уважаю его, он уважает меня, но мы должны выяснить отношения». Майкл Чендлер

Чендлер и Макгрегор должны были встретиться еще в 2023 году после шоу The Ultimate Fighter, но травма Конора отложила планы. 36-летний американец, проигравший последние два боя, надеется, что бой с Макгрегором возродит его карьеру.

Напомним, ранее Макгрегор заявил, что готов возглавить турнир UFC у Белого дома.