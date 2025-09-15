Звезда смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор опубликовал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии.

«После тщательного обдумывания и консультаций с моей семьей я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным.

Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя преданность Ирландии на этом не заканчивается.

Я продолжу служить своему народу, используя международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом, укреплять наши экономические возможности и выступать за прозрачность и ответственность в общественной жизни внутри страны».