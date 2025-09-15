Макгрегор снял свою кандидатуру с выборов на пост президента Ирландии
Бывшая звезда UFC обратился к своим соотечественникам
33 минуты назад
Звезда смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор опубликовал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии.
«После тщательного обдумывания и консультаций с моей семьей я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным.
Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя преданность Ирландии на этом не заканчивается.
Я продолжу служить своему народу, используя международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом, укреплять наши экономические возможности и выступать за прозрачность и ответственность в общественной жизни внутри страны».
Макгрегор активно продвигал свою кампанию на фоне критики миграционной политики ЕС, которую он считает вредной для Ирландии. Ранее он заявлял, что стремится быть «активным президентом», который работает исключительно на благо народа.
Ранее сообщалось, что Конор стремится вернуть «власть народу» в случае победы на выборах президента Ирландии.
