Макгрегор готов возглавить турнир UFC возле Белого дома: «Может ли быть что-то круче»
Конор заверил, что возвращается
около 1 часа назад
Звёздный боец UFC Конор Макгрегор (22-6) высказался о потенциальном возвращении в октагон на ивенте UFC White House. Ирландца цитирует vringe.com:
Да я в экстазе! Мак возвращается! И разве может быть что-то круче, чем украсить лужайку перед Белым домом? Чтобы показать то, в чем я хорош? Так что да! Я в полном экстазе! Очень мотивирован! Поехали, малышка! Рад, что все это произойдет в июне, а не в июле. Чем раньше, тем лучше. Можем даже в апреле это сделать. Так сказать, отметим день рождения авансом! В общем, да. Это сто процентов! Однозначно буду драться на UFC в Белом доме. 100%! Это мое событие. Однозначно мое!
Напомним, что Макгрегор снял свою кандидатуру с президентской гонки в Ирландии.
Поделиться