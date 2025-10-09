Олег Гончар

Член Зала славы UFC и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье подтвердил, что 33-летний россиянин Магомед Анкалаев дрался с травмой против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320.

Бой завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде. Об этом Кормье рассказал в комментарии для Championship Rounds.

«Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не оправдание и не ложь. По сути, полтора месяца перед боем он мог только работать по лапам и делать кардиотренировки». Даниель Кормье

Травма ребра существенно ограничила подготовку Анкалаева, который не смог продемонстрировать полный потенциал в поединке с Перейрой.

Напомним, тренер Перейры заявил Анкалаеву, что его место в России, а не в США.