Тренер Перейры заявил Анкалаеву, что его место в России, а не в США
Тренер Перейры прокомментировал будущее россиянина после поражения
39 минут назад
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев
Тренер чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры (13-3) Плинио Круз поделился мыслями о будущем россиянина Магомеда Анкалаева (21-2-1), передает Bloody Elbow.
«Анкалаев? Пусть едет домой – обратно к матушке России, но не в Америку».
Перейра победил Анкалаева нокаутом в первом раунде и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Отметим, что перед реваншем между бойцами возникла враждебная атмосфера.