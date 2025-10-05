Владимир Кириченко

Чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Алекс Перейра (13-3) после победы над россиянином Магомедом Анкалаевым (21-2-1) рассказал о своих планах.

Цитирует Перейру MMA Fighting.

Претенденты ждут, чтобы прийти и бросить тебе вызов на бой. Кто из них для тебя больше всего подходит?

«Я пока ни о ком не думаю. Я хочу иметь больший вызов в тяжелом весе, и это, по сути, все».

Напомним, Алекс одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и стал трехкратным чемпионом UFC.