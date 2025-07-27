Де Риддер в тяжёлом бою победил Виттакера
Все результаты турнира UFC on АВС 9
около 7 часов назад
На Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC on АВС 9, который возглавил поединок бывшего чемпиона среднего дивизиона австралийца Роберта Виттакера (26-9) против нидерландца Ренье де Риддера (21-2).
Предлагаем вашему вниманию результаты турнира UFC on АВС 9:
Главный кард
Ренье де Риддер победил Роберта Виттакера раздельным решением судей
Петр Ян победил Маркуса МакГи единогласным решением судей
Шарабутдин Магомедов победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей
Асу Алмабаев победил Хосе Очоа единогласным решением судей
Богдан Гуськов победил Никиту Крылова техническим нокаутом в первом раунде
Предварительный кард
Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей
Муслим Салихов победил Карлоса Лила Миранду нокаутом в первом раунде
Дейви Грант победил Деймона Блекшира единогласным решением судей
Табата Риччи победила Аманду Рибас техническим нокаутом во втором раунде
Билли Элекана победил Ибо Аслана единогласным решением судей
Стивен Нгуен победил Мохаммада Ях'ю техническим нокаутом во втором раунде
Мартин Будай победил Маркуса Алмейду единогласным решением судей
Напомним, предателя Украины, который выступает под флагом России, второй раз подряд нокаутировали на шоу UFC.
Поделиться