Олег Гончар

Президент Zuffa Boxing Дэйна Уайт высказался по поводу возможного боя с участием Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в боях своей организации.

Уайт назвал Кроуфорда величайшим боксером своего поколения.

Он – величайший боксер в истории, это сто процентов. Я считаю, что ему нужно было выходить и драться со всеми. Дэйна Уайт

Дэйна отметил, что после поединка против Эррола Спенса стало очевидно, насколько Кроуфорд силен и талантливый боксер, добавив, что тот ему действительно импонирует и является замечательным человеком.

Также Уайт сообщил, что Zuffa Boxing планирует провести несколько боев в Лас-Вегасе, после чего оценит ситуацию и, вероятно, свяжется с Кроуфордом через шесть–семь месяцев.

В последний раз Теренс Кроуфорд выходил на ринг 13 сентября 2025 года, когда единогласным решением судей победил Сауля Альвареса. Позже американец объявил о завершении карьеры.

Как сообщалось, Дэйна Уайт заинтересован в подписании Усика.