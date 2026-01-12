«Самое крутое поведение президента»: Уайт — о Трампе
Глава UFC высоко оценил поведение президента США после попытки покушения
около 8 часов назад
Президент UFC Дейна Вайт выразил восхищение реакцией президента США Дональда Трампа после покушения на него, которое произошло летом 2024 года.
По словам Вайта, поведение Трампа в тот момент произвело на него сильное впечатление. Слова приводит Sportskeeda.
Пройти через те, що цей хлопець пережив за останні п’ять-шість років — скільки там… Дональд — найстійкіша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Він міцний, як цвях. А потім, після того як його намагалися вбити, я побачив найсміливішу поведінку президента з усіх, що будь-коли були. Те, як президент Трамп відреагував на замах — це було як у кіно!
«Все поединки будут титульными»: Трамп — о грандиозном турнире UFC в Белом доме.
Поделиться