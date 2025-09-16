Вайт заявил, что Дреймонд Грин продержится лишь около 10 секунд, так же как и Леброн Джеймс. По его мнению, Хабиб быстро схватит игрока Лейкерс, задушит или вырвет руку.

Что касается IShowSpeed, он атлетичен и талантлив, однако тоже Вайт не дал ему много времени. Джейк Пол, который занимается реслингом вместе с братом, по мнению главы UFC, смогут продержаться около 25 секунд.