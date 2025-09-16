Дэйна Уайт оценил, за сколько секунд Хабиб победит Леброна и братьев Полов
Президент UFC оценил шансы известных спортсменов и блогеров против непобедимого Хабиба
около 1 часа назад
Президент UFC Дейна Вайт поделился мыслями о том, сколько продержатся известные спортсмены и блогеры в бою против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0). Интервью опубликовано на YouTube-канале Overtime
Вайт заявил, что Дреймонд Грин продержится лишь около 10 секунд, так же как и Леброн Джеймс. По его мнению, Хабиб быстро схватит игрока Лейкерс, задушит или вырвет руку.
Что касается IShowSpeed, он атлетичен и талантлив, однако тоже Вайт не дал ему много времени. Джейк Пол, который занимается реслингом вместе с братом, по мнению главы UFC, смогут продержаться около 25 секунд.
Хабиб завершил карьеру в 2020 году, оставшись непобежденным.