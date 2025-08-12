Денис Седашов

Турнир по смешанным единоборствам UFC впервые в истории пройдет на территории Белого дома — 4 июля 2026 года, в день празднования 250-летия независимости США. Об этом сообщил президент организации Дейна Уайт в эфире программы CBS Mornings.

Это точно произойдет! Дейна Уайт

В конце месяца он планирует встретиться с Трампом и Иванкой Трамп, чтобы утвердить детали и ознакомиться с визуализациями будущей арены.

По словам источника, знакомого с подготовкой, администрация Белого дома также ожидает, что событие состоится. Состав участников пока не разглашается.

Дейна Уайт поддержал идею боя UFC в Белом доме.