Донченко – первый в истории Украины победитель шоу The Ultimate Fighter от UFC
Данило завершил соперника в дебюте поединка
около 2 часов назад
Данило Донченко / Фото - UFC
Украинский боец ММА полусреднего дивизиона Даниил Донченко (13-2) победил бразильца Родриго Сезинандо (9-2) на шоу NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.
Украинец победил техническим нокаутом в 1-м раунде и стал победителем 33 сезона The Ultimate Fighter.
Он стал первым в истории Украины победителем TUF. Это был дебют Донченко на турнире UFC.
Поединок должен был состояться 16 августа на UFC 319, но Сезинандо получил травму, поэтому тот бой был отменен.
