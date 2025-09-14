Владимир Кириченко

Украинский боец ММА полусреднего дивизиона Даниил Донченко (13-2) победил бразильца Родриго Сезинандо (9-2) на шоу NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

Украинец победил техническим нокаутом в 1-м раунде и стал победителем 33 сезона The Ultimate Fighter.

Он стал первым в истории Украины победителем TUF. Это был дебют Донченко на турнире UFC.

Thunderous KO 😮‍💨



Ukraine's Daniil Donchenko starts #NocheUFC off with a BANG! pic.twitter.com/mI3JpnoQQ4 — UFC Europe (@UFCEurope) September 13, 2025

Поединок должен был состояться 16 августа на UFC 319, но Сезинандо получил травму, поэтому тот бой был отменен.

