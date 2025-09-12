Денис Седашов

Президент UFC Дейна Вайт в эфире программы The Herd with Colin Cowherd на YouTube поделился подробностями встречи в Белом доме, где обсудил с президентом США Дональдом Трампом идею организации масштабного турнира прямо в центре американской столицы.

По словам Вайта, он и его команда представили президенту визуализацию будущего шоу и получили его одобрение.

Мы показали ему полную концепцию — что понравилось, что нет. В целом ему идея пришлась по душе, так что теперь начинаем активно работать над проектом. Дейна Уайт

Ожидается, что турнир будет рассчитан менее чем на 5000 зрителей.

Президент UFC анонсировал свое боксерское шоу в 2026 году.