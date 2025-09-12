Президент США одобрил идею UFC провести турнир возле Белого дома.
Турнир будет рассчитан менее чем на 5000 зрителей
33 минуты назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт в эфире программы The Herd with Colin Cowherd на YouTube поделился подробностями встречи в Белом доме, где обсудил с президентом США Дональдом Трампом идею организации масштабного турнира прямо в центре американской столицы.
По словам Вайта, он и его команда представили президенту визуализацию будущего шоу и получили его одобрение.
Мы показали ему полную концепцию — что понравилось, что нет. В целом ему идея пришлась по душе, так что теперь начинаем активно работать над проектом.
Ожидается, что турнир будет рассчитан менее чем на 5000 зрителей.
Президент UFC анонсировал свое боксерское шоу в 2026 году.
