Украинец Донченко вышел в финал The Ultimate Fighter 33 и дебютирует в UFC
Это самое большое достижение для украинцев на реалити-шоу UFC
около 1 часа назад
Украинский боец ММА в полусреднем весе Даниил Донченко (13-2) в полуфинале шоу The Ultimate Fighter 33 победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мэтта Диксона (12-2).
Благодаря победе Донченко получил возможность сразиться в финале, который пройдет 16 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.
В финале реалити-шоу Донченко встретится с бразильским греплером Родриго Сезинандо (10-1). Оба бойца представляют команду легендарного бойца Даниэля Кормье.
Донченко, который является чемпионом казахстанского промоушена Naiza FC, в случае победы гарантированно получит хороший контракт от UFC. Финалисты обычно тоже получают контракты, но на худших условиях.
Напомним, Донченко триумфовал в дебюте на The Ultimate Fighter 33.
