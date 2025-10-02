Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад будет драться в Катаре — уже известен соперник
Экс-чемпион в полусреднем весе встретится с 6-м номером рейтинга
около 1 часа назад
Белал Мухаммад
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-4) проведет следующий бой против ирландца Иана Гарри (16-1).
Поединок состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре.
37-летний Мухаммад в своем крайнем поединке проиграл Делли Маддалени, который первый защиту проведет против Ислама Махачева.