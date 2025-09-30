Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли подобрал для Конора Макгрегора соперника на турнире UFC у Белого дома. Слова бойца приводит fightnews.info:

Илия против Конора – с ума сойти! Вы хотите большой бой? Да, у Конора сейчас не лучшая серия в последних пяти поединках, но вы хотите чертов главный бой в Белом доме?

Правда, они не американцы. Я думаю, что Илия мог бы победить Макгрегора, но никогда нельзя списывать Конора со счетов. Тем не менее, Илья Топурия – самый великий боец, который когда-либо ходил по этой земле. Он величайший боец pound-for-pound в истории. Он даже выше Джона Джонса. В своих последних трех боях Илия нокаутировал Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру. Он не побеждал этих парней решением судей, не переводил их и удерживал на земле. Он нокаутировал их. Это ужасно круто.