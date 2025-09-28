UFC Fight Night 260: Ульберг нокаутировал Рейеса, все результаты турнира
Новозеландец завершил главный бой в первом раунде
около 20 часов назад
На арене RAC в Перте (Австралия) прошел турнир UFC Fight Night 260. В главном поединке новозеландский полутяжеловес Карлос Ульберг (13-1) нокаутировал американца Доминика Рейеса (15-5) в первом раунде, сбив его двойкой и добив до остановки рефери.
Результаты UFC Fight Night 260:
Карлос Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде Доминика Рейеса
Джим Крут победил удушающим приемом в первом раунде Ивана Ерслана
Джек Дженкинс победил единогласным решением судей Рамона Тавераса
Нил Магни победил удушающим приемом в третьем раунде Джейка Меттьюза
Том Нолан победил удушающим приемом в первом раунде Чарли Кэмпбелла
Навахо Стерлинг победил единогласным решением судей Родольфо Беллато
Кэмерон Раустон победил техническим нокаутом в первом раунде Андре Петроски
Джейми Малларки победил единогласным решением судей Роландо Бедойю
Колби Тикнесс победил единогласным решением судей Джосиаса Мусасу
Мишель Монтаг победил единогласным решением судей Луана Каролину
Брандо Перичич победил техническим нокаутом в первом раунде Элиша Эллисон
Алексия Тайнара победила единогласным решением судей Конклак Суписара.