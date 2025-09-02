Олег Гончар

Основатель Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, менеджер многих звезд UFC, поделился мнением о потенциальном бое за титул в лёгком весе между действующим чемпионом Илией Топурией (17-0) и экс-претендентом Джастином Гэтжи (26-5), сообщает MMAJunkie.

Абдель-Азиз назвал поединок «автомобильной аварией», где решающим станет, кто нанесёт первый точный удар. Он отметил ударную мощь Гэтжи, подчёркнув его опасность в стойке, но предположил, что Топурия может попытаться перевести бой в партер. По мнению менеджера, это один из лучших поединков, которые UFC может организовать.

Топурия завоевал вакантный пояс лёгкого веса в июне 2025 года, нокаутировав Чарльза Оливейру на UFC 317. Гэтжи в последний раз бился в мае и победил Рафаэля Физиева.