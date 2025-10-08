Гетжи отказался от боя с Царукяном
Поэтому Арману предложили другой вариант
около 1 часа назад
Арман Царукян
Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян рассказал о предложении UFC относительно титульного боя.
Организация предлагала поединок за пояс, но действующий чемпион Илиа Топурия не сможет выйти на ринг в 2025 году. Поэтому Царукян согласился на бой с любым соперником и рассматривал варианты с Дэном Хукером и Джастином Гетжи.
«Я слышал, что Гэтжи сказал "нет", а Хукер согласился. Гэтжи был бы лучшим вариантом, но для меня никакой разницы. Оба — легкие деньги. Гэтжи знает, что может проиграть мне».
Напомним, поединок Царукяна и Хукера состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре.