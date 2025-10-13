Владелец титула BMF Макс Холлоуэй высказался о вызове от Чарльза Оливейры. Американца цитирует fightnews.info:

Выступление Чарльза? Я не смотрел его бой. Мне просто прислали клип, где он вызывает меня на бой.

Нет, черт возьми, я не поеду в Рио. Давайте подеремся в Лас-Вегасе или где-нибудь. Мы будем драться на моих условиях, брат. Мы направились в Рио и победили Короля Рио (Жозе Альдо). Теперь моя очередь диктовать условия.

Мы близки к тому, чтобы провести следующий бой в марте. Это вполне возможно. Пока что лишь близки, но это наверняка вполне возможно.