Волкановский раскритиковал выбор Гамрота в соперники Оливейре
Австралиец считает бой неконкурентным
31 минуту назад
Австралийский боец, экс-чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над поляком Матеушем Гамротом.
Поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, где Оливейра одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
Волкановски выразил мнение, что Гамрот был более удобным соперником для Оливейры, чем Рафаэль Физиев.
«Я считал, что Гамрот намного удобнее для Оливейры, чем Физиев. Когда я услышал, что Чарльз возвращается так быстро после нокаута и против Рафы, он должен был сразиться с ним сейчас, через три месяца после последнего боя. Это была не лучшая идея».
Оливейра продолжает серию без поражений в Бразилии, одержав 18-ю победу на родине.
