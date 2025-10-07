Олег Гончар

Антидопинговая программа UFC дисквалифицировала Конора Макгрегора на 18 месяцев из-за трех пропущенных тестов в 2024 году.

Макгрегор в 2024 году пропустил тесты 13 июня, 19 и 20 сентября. Боец не предоставил точной информации о местонахождении.

Стандартное наказание — 24 месяца, но уменьшено на 6 из-за сотрудничества и травмы. Вернется он не раньше 20 марта 2026 года, что позволит принять участие в турнире в Белом доме.

37-летний Макгрегор не дрался с июля 2021 года, когда из-за перелома ноги проиграл Дастину Порье.

В 2024-м отменили бой Конора с Майклом Чендлером из-за травмы. В 2025-м он сдал четыре пробы, но пропуски привели к санкциям.

