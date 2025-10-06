Президент UFC развеял ложь Макгрегора о бое в Белом доме
Уайт заявил, что никаких переговоров о поединках еще не было
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Президент UFC Дейна Вайт высказался об организации турнира промоушена возле Белого дома. Слова функционера приводит vringe.com:
Прямо сейчас мы занимаемся вопросами продакшена. Решаем, что и как там должно пройти. Переговоры о боях еще не начинались. И не начнутся до февраля. Просто Конор хочет выступить в этом карде. И, очевидно, что он очень занялся этим.
Отметим, что Конор Макгрегор заявил о уже подписанном контракте и назвал свой желаемый гонорар.
Напомним, что ивент UFC White House состоится на юбилей президента США Дональда Трампа.