Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что бой с американцем Майклом Чендлером остается для него основным вариантом возвращения в октагон.

Один из болельщиков в соцсетях написал: «Конор против Чендлера — или ничего». Ирландец отреагировал коротким ответом: «Да, должен быть этот бой». Таким образом Макгрегор подтвердил, что заинтересован в поединке именно с Чендлером.

Бой между ними планировали провести в конце июня 2024 года, однако его отменили из-за травмы пальца ноги, которую получил Макгрегор. В последний раз ирландец выходил в клетку летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье и получил перелом ноги.