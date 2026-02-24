Макгрегор назвал приоритетного соперника для возвращения
Ирландец не отказывается от поединка, который сорвался в 2024 году
около 9 часов назад
Конор Макгрегор
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что бой с американцем Майклом Чендлером остается для него основным вариантом возвращения в октагон.
Один из болельщиков в соцсетях написал: «Конор против Чендлера — или ничего». Ирландец отреагировал коротким ответом: «Да, должен быть этот бой». Таким образом Макгрегор подтвердил, что заинтересован в поединке именно с Чендлером.
Бой между ними планировали провести в конце июня 2024 года, однако его отменили из-за травмы пальца ноги, которую получил Макгрегор. В последний раз ирландец выходил в клетку летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье и получил перелом ноги.
