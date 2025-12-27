Макгрегор: «Бои с ютуберами и другими болванами только после статуса трикратного чемпиона UFC»
Конор отметил, что пока хочет сосредоточиться на делах внутри октагона
39 минут назад
Фото: sportskeeda.co
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о боксирующих ютуберах Джейке и Логане Пола. Ирландца цитирует vringe.com:
Придет время, и я проведу бои со всеми этими ютуберами. А пока что я возвращаюсь за славой, поясом, за статусом трехкратного чемпиона. Бои с ютуберами и другими болванами только после этого. Видели, как 58-летний Тайсон дрался с Полом? Видели, каким свежим он выглядел в свои годы? Вот это я понимаю. Вот это меня вдохновляет.
Напомним, что Макгрегор начал подготовку к возвращению в UFC.
