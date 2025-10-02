Олег Гончар

37-летний бывший двукратный чемпион UFC в полулегкой (до 66 кг) и легкой (до 70 кг) весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) заявил телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити, что достигнута договоренность о его бое с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC в Белом доме.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор будет драться в Белом доме на 250-летие Америки». Конор Макгрегор

Номерной турнир UFC в Белом доме запланирован на июнь 2026 года, к 250-летию независимости США.

Макгрегор в последний раз дрался по правилам ММА в июле 2021 года на UFC 264, где проиграл техническим нокаутом из-за своей сломанной ноги Дастину Порье.

Напомним, Макгрегор желает космический гонорар за бой в Белом доме.