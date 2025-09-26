Макгрегор требует космический гонорар за бой в Белом доме
Конор дешево не продается
около 21 часа назад
Фото: Twitter
Звезда UFC Конор Макгрегор рассказал, за какой гонорар готов подраться на турнире UFC White House:
100 миллионов долларов за бой в Белом доме вместе со 100 «золотыми визами» США (цена каждой около 1 миллиона долларов) для меня, семьи и друзей.
Я с нетерпением жду возможности снова развлечь мир бойцов. Удовольствие, которое я никогда не воспринимаю как должное!
Макгрегор заявил, что одержит победу возвратом нокаутом в первом раунде.
