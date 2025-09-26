Звезда UFC Конор Макгрегор рассказал, за какой гонорар готов подраться на турнире UFC White House:

100 миллионов долларов за бой в Белом доме вместе со 100 «золотыми визами» США (цена каждой около 1 миллиона долларов) для меня, семьи и друзей.

Я с нетерпением жду возможности снова развлечь мир бойцов. Удовольствие, которое я никогда не воспринимаю как должное!